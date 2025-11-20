Надежность перовскитной солнечной батареи повысили вдвое

Перовскитные солнечные элементы третьего поколения относятся к наиболее перспективным разработкам в области фотоэнергетики. Их эффективность сопоставима с показателями кремниевых полупроводников, но при этом, благодаря широкому диапазону поглощения света, они могут эффективно работать в условиях малой освещенности, характерной, например, для средней полосы России, особенно в осенне-зимний период.