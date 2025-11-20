В России разработали нейросеть для точного земледелия

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Ученые на Кубани разработали нейросеть для точного ведения земледелия, Она способна производить расчеты урожайности на основе применяемых методов внесения удобрений и корректировать их, заявил на площадке международной выставки «Югагро» доктор технических наук, заведующий кафедрой эксплуатации и технического сервиса Кубанского государственного университета Евгений Труфляк.
«Нейросеть проходит дообучение на полях хозяйства Краснодарского края. Агрономические испытания должны проводиться минимум 3 года, потом будет приниматься решение о масштабировании может быть на другие регионы», — сказал Труфляк.
Он пояснил, что сейчас как в России, так и за рубежом применяются программы дифференцированного внесения удобрений, которые ориентированы на внесение по зонам продуктивности или по состоянию вегетации. Разработка станет инновационной, она находится на завершающей стадии испытаний: в первый год ученые совместно с сельхозпроизводителями протестировали применение нейросети, во второй год — масштабировали площади его применения, в предстоящий третий год испытаний проведено расширение культур — нейросеть будут тестировать при выращивании сахарной свеклы, сои, подсолнечника, кукурузы.
По итогам двух лет тестирования нейросеть позволила повысить урожайность до 6,3%, испытания проводились на 17 сельхозполях, Согласно статистическим данным, продемонтстрированным спикером на площадке, средняя экономия внесения удобрений достигла 24 кг на 1 га, а общая экономия вносимых удобрений на тестовых полях — 1,86 млн рублей.
«Дальнейшее развитие включает улучшение и расширение баз данных для обучения модели, адаптацию технологии для других культур и регионов, создании комплексных систем для управления всеми агротехническими операциями, разработку ПО для широкого внедрения ИИ-решений о сельском хозяйстве», — резюмировал спикер.
Нейросеть для точного земледелия является совместной разработкой группы компаний «Прогресс агро» и компании «Проф агро» во взаимодействии с Кубанским государственным аграрным университетом.