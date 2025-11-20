В России разработали нейросеть для точного земледелия

Он пояснил, что сейчас как в России, так и за рубежом применяются программы дифференцированного внесения удобрений, которые ориентированы на внесение по зонам продуктивности или по состоянию вегетации. Разработка станет инновационной, она находится на завершающей стадии испытаний: в первый год ученые совместно с сельхозпроизводителями протестировали применение нейросети, во второй год — масштабировали площади его применения, в предстоящий третий год испытаний проведено расширение культур — нейросеть будут тестировать при выращивании сахарной свеклы, сои, подсолнечника, кукурузы.