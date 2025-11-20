На Ставрополье построят и обновят 9 объектов водоснабжения

Девять объектов водоснабжения за три года построят и модернизируют в Ставропольском крае по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.
В Грачевском округе проведут водопроводные сети в селах Грачевка и Старомарьевка. Также специалисты модернизируют водоочистную установку в селе Чернолесском. Это позволит увеличить производительность очистных сооружений и обеспечить качественной водой более 13 тыс. человек. Одним из крупных объектов является строительство водопровода от конноспортивной школы по улице Шпаковской до перекрестка улиц 45-я параллель и Рогожникова в Ставрополе. Это позволит улучшить качество водоснабжения для 300 тыс. жителей.
«По поручению Губернатора Владимира Владимирова продолжается работа по строительству новых и модернизации уже имеющихся сетей водоснабжения. С этого года регион стал участником инициированного Президентом России нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Реализация ряда мероприятий позволит улучшить качество водоснабжения для 335 тысяч жителей», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Александр Рябикин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.