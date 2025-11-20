На Ставрополье построят и обновят 9 объектов водоснабжения

В Грачевском округе проведут водопроводные сети в селах Грачевка и Старомарьевка. Также специалисты модернизируют водоочистную установку в селе Чернолесском. Это позволит увеличить производительность очистных сооружений и обеспечить качественной водой более 13 тыс. человек. Одним из крупных объектов является строительство водопровода от конноспортивной школы по улице Шпаковской до перекрестка улиц 45-я параллель и Рогожникова в Ставрополе. Это позволит улучшить качество водоснабжения для 300 тыс. жителей.