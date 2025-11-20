Ветеринары призвали жителей Иркутска соблюдать меры профилактики птичьего гриппа

Ранее агентство сообщало, что в Иркутской области Управление Россельхознадзора совместно с другими службами продолжает мониторинг животных для своевременного выявления и локализации скрытых и особо опасных заболеваний. С начала года госинспекторами на территории области отобрано 1760 проб биологического материала. Исследования проводились на африканскую и классическую чуму свиней, лептоспироз, высокопатогенный грипп птиц, ящур, бешенство, сальмонеллез, болезнь Ньюкасла, алеутскую болезнь норок, губкообразную энцефалопатию КРС и гельминтозы рыб.