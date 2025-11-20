Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеринары призвали жителей Иркутска соблюдать меры профилактики птичьего гриппа

Специалисты отмечают, что некоторые штаммы вируса могут передаваться людям.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 20 ноября. Служба ветеринарии Иркутской области обращается к жителям столицы региона, содержащим домашнюю птицу, с рекомендациями по предотвращению заноса и распространения высокопатогенного гриппа птиц. В пресс-службе администрации города сообщается, что наиболее уязвимыми для заболевания являются личные подсобные хозяйства и мелкие фермы с выгульным способом содержания.

Некоторые штаммы вируса способны инфицировать людей, вызывая заболевание разной степени тяжести.

Признаками гриппа у птиц являются:

  • Отказ от корма и воды
  • Взъерошенность оперения;
  • Опухшие головы, изменение цвета гребня;
  • Нарушение координации движения;
  • Помутнение роговицы глаз;
  • Внезапный падеж.

Чтобы не допустить заражение пернатых гриппом, владельцам необходимо:

  • Содержать птицу в закрытых помещениях или под навесами, исключить контакт с дикими птицами;
  • Не допускать выгула у открытых водоемов;
  • Использовать закрытые кормушки и хранить корм в защищенных местах;
  • Проводить регулярную дезинфекцию помещений и инвентаря по уходу за домашними птицами;
  • Использовать отдельную одежду и обувь при уходе за птицей.

Владельцам напоминают о необходимости немедленно сообщать о случаях заболевания или падежа в ветеринарную службу.

Соблюдение мер предосторожности особенно важно в весенний и осенний периоды, когда наблюдается миграция перелетных птиц, которые могут быть переносчиками вируса. Инкубационный период обычно длится от 1 до 5 суток, максимум — 21 сутки.

При появлении любых из вышеперечисленных симптомов необходимо немедленно обратиться в станции по борьбе с болезнями животных Иркутской области или в службу ветеринарии региона по телефону: (3952) 25−23−69.

Ранее агентство сообщало, что в Иркутской области Управление Россельхознадзора совместно с другими службами продолжает мониторинг животных для своевременного выявления и локализации скрытых и особо опасных заболеваний. С начала года госинспекторами на территории области отобрано 1760 проб биологического материала. Исследования проводились на африканскую и классическую чуму свиней, лептоспироз, высокопатогенный грипп птиц, ящур, бешенство, сальмонеллез, болезнь Ньюкасла, алеутскую болезнь норок, губкообразную энцефалопатию КРС и гельминтозы рыб.