Ветеринары призвали жителей Иркутска соблюдать меры профилактики птичьего гриппа

IrkutskMedia, 20 ноября. Служба ветеринарии Иркутской области обращается к жителям столицы региона, содержащим домашнюю птицу, с рекомендациями по предотвращению заноса и распространения высокопатогенного гриппа птиц. В пресс-службе администрации города сообщается, что наиболее уязвимыми для заболевания являются личные подсобные хозяйства и мелкие фермы с выгульным способом содержания.
Некоторые штаммы вируса способны инфицировать людей, вызывая заболевание разной степени тяжести.
Признаками гриппа у птиц являются:
- Отказ от корма и воды
- Взъерошенность оперения;
- Опухшие головы, изменение цвета гребня;
- Нарушение координации движения;
- Помутнение роговицы глаз;
- Внезапный падеж.
Чтобы не допустить заражение пернатых гриппом, владельцам необходимо:
- Содержать птицу в закрытых помещениях или под навесами, исключить контакт с дикими птицами;
- Не допускать выгула у открытых водоемов;
- Использовать закрытые кормушки и хранить корм в защищенных местах;
- Проводить регулярную дезинфекцию помещений и инвентаря по уходу за домашними птицами;
- Использовать отдельную одежду и обувь при уходе за птицей.
Владельцам напоминают о необходимости немедленно сообщать о случаях заболевания или падежа в ветеринарную службу.
Соблюдение мер предосторожности особенно важно в весенний и осенний периоды, когда наблюдается миграция перелетных птиц, которые могут быть переносчиками вируса. Инкубационный период обычно длится от 1 до 5 суток, максимум — 21 сутки.
При появлении любых из вышеперечисленных симптомов необходимо немедленно обратиться в станции по борьбе с болезнями животных Иркутской области или в службу ветеринарии региона по телефону: (3952) 25−23−69.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутской области Управление Россельхознадзора совместно с другими службами продолжает мониторинг животных для своевременного выявления и локализации скрытых и особо опасных заболеваний. С начала года госинспекторами на территории области отобрано 1760 проб биологического материала. Исследования проводились на африканскую и классическую чуму свиней, лептоспироз, высокопатогенный грипп птиц, ящур, бешенство, сальмонеллез, болезнь Ньюкасла, алеутскую болезнь норок, губкообразную энцефалопатию КРС и гельминтозы рыб.