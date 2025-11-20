Доказана возможность безопасной дентальной имплантации при диабете

В ходе исследования, в котором приняли участие 60 пациентов в возрасте от 28 до 61 года, было установлено, что у лиц с сахарным диабетом и гипертонической болезнью костная ткань челюсти в 1,5 раза более рыхлая, что усложняет установку имплантата. Почти половине пациентов с диабетом (46,2%) требовалось предварительное наращивание костной ткани. При этом, как подчеркнули специалисты, несмотря на более длительные сроки остеоинтеграции (сращения имплантата с костью), в конечном итоге у всех обследованных пациентов наблюдалась полная приживаемость конструкций.