Доказана возможность безопасной дентальной имплантации при диабете

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские исследователи опровергли мнение о невозможности проведения дентальной имплантации пациентам с сахарным диабетом. Ранее это заболевание считалось практически абсолютным противопоказанием к установке зубных имплантатов из-за высоких рисков отторжения и осложнений, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«На протяжении долгого времени сахарный диабет считался практически абсолютным противопоказанием к дентальной имплантации. Высокие риски осложнений: плохая приживаемость имплантатов, медленное заживание ран, разрушение кости вокруг искусственного зуба — заставляли клиницистов отказывать этой категории пациентов в операции. Однако последние исследования кардинально меняют эту парадигму. Коллектив ученых разных вузов, включая Новгородский государственный университет (НовГУ), экспериментально доказал, что при соблюдении строгих протоколов подготовки и контроля сахара имплантация у пациентов с диабетом не только возможна, но и вполне успешна», — сообщили в пресс-службе.
Один из авторов исследования — заведующая кафедрой дополнительного образования по стоматологическим специальностям НовГУ Елена Булычева пояснила, что у пациентов с сахарным диабетом и гипертонией чаще всего наблюдался D3-тип костной ткани.
«Это значит, что плотный, но тонкий слой — кортикальная пластинка окружает менее плотную губчатую кость. Это наихудшие показатели плотности костной ткани, напрямую влияющие на стабильность имплантата, сроки приживления, риск осложнений. Таким образом, пациенты с диабетом в этом плане наименее благополучны», — пояснила она.
В ходе исследования, в котором приняли участие 60 пациентов в возрасте от 28 до 61 года, было установлено, что у лиц с сахарным диабетом и гипертонической болезнью костная ткань челюсти в 1,5 раза более рыхлая, что усложняет установку имплантата. Почти половине пациентов с диабетом (46,2%) требовалось предварительное наращивание костной ткани. При этом, как подчеркнули специалисты, несмотря на более длительные сроки остеоинтеграции (сращения имплантата с костью), в конечном итоге у всех обследованных пациентов наблюдалась полная приживаемость конструкций.
Актуальность открытия.
Несмотря на то, что диабетики остаются «группой риска», установка имплантатов им не противопоказана. Более того, использование современных методов ортопедического лечения оказывает влияние на качество жизни и соблюдение режима диетического питания, что необходимо пациентам с сахарным диабетом для компенсации заболевания. Имплантационное протезирование возвращает способность комфортно и эффективно пережевывать твердую пищу. Это позволяет соблюдать сбалансированную диету, богатую клетчаткой и белком, что критически важно для контроля уровня глюкозы в крови.
«При наблюдении в течение шести месяцев у всех обследованных пациентов наблюдалась полная интеграция дентальных имплантатов. Наше исследование показало, что в частные стоматологические клиники в 60% случаев обращаются пациенты молодого и среднего возраста с отягощенным соматическим статусом. Каждый четвертый-шестой пациент с сахарным диабетом, гипертонической болезнью или патологией ЖКТ», — отметила Булычева.
По словам Булычевой, для успешной дентальной имплантации пациенту с сахарным диабетом врач-эндокринолог порекомендует, в первую очередь, достичь стабильной компенсации заболевания. Ключевая задача — поддержание целевых показателей глюкозы крови и уровня гликированного гемоглобина ниже 7%.
«Установка имплантата временно противопоказана пациентам с сахарным диабетом в случае, когда уровень гликемии не контролируется и показатели гликированного гемоглобина превышают 7%. Это связано с тем, что хроническая гипергликемия приводит резкому снижению регенеративных способностей костной ткани и мягких тканей, нарушению процесса приживления имплантата, выраженному снижению заживления послеоперационных ран», — добавила она. Обзор исследования удалось подготовить при грантовой поддержке Минобрнауки России, в рамках Десятилетия науки и технологий.