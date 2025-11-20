В Красноярске появился новый арт-объект — «Мать-природа»

Алена рассказала, что процесс создания фигуры был многоэтапным. Скульптуру разделили на 17 фрагментов, для каждого изготовили отдельную форму. На металлический армированный каркас наносили слои гипса, после чего формы аккуратно снимали, очищали и выполняли кусковую отливку — работа, требовавшая максимально точного совпадения элементов.