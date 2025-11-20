Ричмонд
В Красноярске появился новый арт-объект — «Мать-природа»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Озеро-парке «Октябрьский» разместили новый арт-объект — скульптуру «Мать-природа», созданную молодой художницей Аленой Давыдовой.

Источник: НИА Красноярск

Проект, начавшийся как дипломная работа, получил развитие благодаря грантовому конкурсу «ИСКРА» и воплотился в полноценную скульптуру, доступную для всех гостей парка.

Алена рассказала, что процесс создания фигуры был многоэтапным. Скульптуру разделили на 17 фрагментов, для каждого изготовили отдельную форму. На металлический армированный каркас наносили слои гипса, после чего формы аккуратно снимали, очищали и выполняли кусковую отливку — работа, требовавшая максимально точного совпадения элементов.

Теперь скульптура «Мать-природа» стала частью любимой зоны отдыха жителей, рассказали в Красгорпарке.