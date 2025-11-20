Ричмонд
Более 25 миллионов принес туристический налог Приморью

Муниципалитеты Приморья получили свыше 25 млн рублей туристического налога, средства направляют на благоустройство, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в министерстве туризма Приморья, туристический налог продолжает приносить ощутимую пользу местным бюджетам. По состоянию на 1 октября 2025 года, сумма поступлений составила более 25 миллионов рублей.

На сегодня туристический сбор действует в шести муниципалитетах края: Владивостокский, Уссурийский и Находкинский городские округа, Горноключевское городское поселение Кировского района, а также Хасанский и Красноармейский муниципальные округа.

По словам министра туризма Натальи Набойченко, собранные средства стали важным ресурсом развития территорий. «Большая часть средств направлена на благоустройство туристических зон: создание объектов показа, обустройство скверов, тротуаров, остановок, общественных пространств», — отметила она.

На совещании с участием надзорных органов, представителей муниципалитетов и отельеров обсудили эффективность использования турналога. Так, местные власти получают возможность оценить туристический поток, выбрать приоритетные объекты и планировать дальнейшее развитие туристической инфраструктуры.

Туристический сбор стал одним из ключевых инструментов, позволяющих муниципалитетам не только принимать гостей, но и качественно преобразовывать свои территории, делая их удобнее и привлекательнее для жителей и туристов.