На Алтае еще в двух пещерах обнаружили следы древнего денисовского человека

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Археологи обнаружили следы пребывания денисовского человека в пещерах Березовка и Сурка на Алтае. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.
Денисовцы — вымершая группа древних людей. Ее определяют по геномам окаменелостей среднего и позднего плейстоцена из Южной Сибири. Хотя генетические данные свидетельствуют об их широком распространении по всей Восточной Азии и, возможно, в Океании, на данный момент только несколько окаменелостей с Алтая и из Тибета были уверенно идентифицированы как останки денисовцев. В этом году журнал Science опубликовал статью об обнаружении останков челюсти денисовского человека на Тайване.
«Одна из таких новых пещер была обнаружена здесь. Нижние культурные горизонты содержали каменные материалы. Эти каменные материалы, традиции обработки камня, они ближе к культурным традициям денисовцев», — сказал Шуньков, комментируя находки из пещеры Березовка.
Также на 200 м вверх по склону Денисовой пещеры археологи нашли грот, который получил название пещера Сурка. В верхнем слое в ней ученые обнаружили находки эпохи Средневековья, а в нижнем — археологические материалы, предположительно относящиеся к культуре денисовцев. В ней ученые нашли кости обитателей скал — горных косуль и козлов. «Мы четко можем здесь констатировать, что это было временное охотничье прибежище денисовцев», — резюмировал Шуньков.
О Денисовой пещере и подвиде древних людей.
Денисова пещера — самая древняя из ранее обитаемых на территории Сибири, находится в Алтайских горах на высоте 600 м над уровнем моря. За 40 лет исследований в пещере обнаружены археологические материалы возрастом более 300 тыс. лет. Памятник получил всемирную известность в 2010 году, когда палеогенетик Сванте Паабо расшифровал ДНК ткани найденного при раскопках фрагмента фаланги мизинца девочки. Было установлено, что в пещере обитал неизвестный подвид древнего человека, денисовский человек (денисовец).
С тех пор раскопки в пещере не прекращаются. Удалось составить самую полную для Центральной и Северной Азии летопись человеческой истории в эпоху плейстоцена — от 300 до 20 тыс. лет назад. Археологам удалось найти в пещере останки четырех денисовцев, двух неандертальцев и девочки-метиса, дочери денисовца и неандерталки. В 2022 году Денисова пещера была включена в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.