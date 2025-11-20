На Алтае еще в двух пещерах обнаружили следы древнего денисовского человека

Денисовцы — вымершая группа древних людей. Ее определяют по геномам окаменелостей среднего и позднего плейстоцена из Южной Сибири. Хотя генетические данные свидетельствуют об их широком распространении по всей Восточной Азии и, возможно, в Океании, на данный момент только несколько окаменелостей с Алтая и из Тибета были уверенно идентифицированы как останки денисовцев. В этом году журнал Science опубликовал статью об обнаружении останков челюсти денисовского человека на Тайване.