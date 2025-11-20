Ричмонд
В Серноводском районе Чечни прошел шестой этап эстафеты «Мои финансы»

Он был посвящен страхованию и накоплениям.

Шестой этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» состоялся в Серноводском муниципальном районе Чеченской Республики в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.

Данный этап был посвящен страхованию и накоплениям. Во время его проведения педагоги местных школ использовали инновационные форматы работы. Для разных возрастных групп были организованы интерактивные уроки, деловые игры и кейс-чемпионаты. Старшеклассники приняли участие в специальных практикумах по составлению личного финансового плана и расчету потенциальных доходов от различных видов вложений.

Мероприятия эстафеты были направлены на формирование у молодежи культуры ответственного финансового поведения, основанного на принципах разумного потребления и долгосрочного планирования. Системная работа по такому просвещению способствует не только повышению уровня осведомленности населения, но и формированию основ финансовой безопасности всего региона в целом.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.