Эксперт объяснил, почему Франция не может обойтись без России в атомной сфере

«У России есть технология переработки ОЯТ (отработанное ядерное топливо. — Прим. RTVI) и различных частей, которые получаются из ОЯТ, чтобы дообогащать их и отправлять обратно в страну, которая заказывала эту обработку ОЯТ, чтобы в дальнейшем она могла дожигать это топливо», — объяснил он.