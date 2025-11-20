Ричмонд
Эксперт объяснил, почему Франция не может обойтись без России в атомной сфере

Россия владеет технологиями переработки ядерного топлива, в отличие от Франции, поэтому французские ядерщики вынуждены обращаться к российским специалистам. Об этом в беседе с RTVI рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее СМИ сообщили, что Париж возобновил сотрудничество с Москвой в ядерной сфере. Франция отправила в Россию контейнеры с отработанным ядерным топливом для его дообогащения.

Собеседник RTVI уточнил, что сотрудничество французских и российских ядерщиков не является нарушением ограничений Евросоюза — в отношении «Росатома» санкции не вводились. Митрахович добавил, что Россия и ранее выполняла операции по переработке ядерного топлива, в том числе для Франции.

«У России есть технология переработки ОЯТ (отработанное ядерное топливо. — Прим. RTVI) и различных частей, которые получаются из ОЯТ, чтобы дообогащать их и отправлять обратно в страну, которая заказывала эту обработку ОЯТ, чтобы в дальнейшем она могла дожигать это топливо», — объяснил он.

Эксперт отметил, что переработка ОЯТ в России — это востребованная услуга. У российских ядерщиков есть специальное оборудование — реакторы на быстрых нейтронах — «бридеры». Такую технологию только разрабатывают в США, Китае, Японии, Южной Корее и Франции, но пока ученым из этих стран достичь результатов не удалось.

«У нас не так много сфер, где мы имеем технологическое преимущество перед мировыми конкурентами. Вот переработка ОЯТ, реакторы на быстрых нейтронах, которые позволяют в будущем достичь замыкания атомного цикла, когда отходов почти совсем не будет», — добавил Митрахович.

Он обратил внимание, что Москва сотрудничает с Парижем не только в области переработки ядерных отходов, но и в рамках проекта исследовательского термоядерного реактора (ИТЭР), который призван сделать управляемый термоядерный синтез коммерчески рентабельным. В ИТЭР также задействованы ученые из Индии и КНР.

По мнению эксперта, успехи в атомной отрасли позволят России сохранить конкурентоспособность: в случае отказа от сотрудничества западных стран можно будет работать с партнерами Глобального Юга и Востока.

Ранее агентство ATF рассказало о возобновлении сотрудничества Франции и России по контракту, подписанному в 2018 году госкомпанией Electricite de France (EDF) и дочернего предприятия «Росатома». Контейнеры с ядерным топливом отправили в Россию морским транспортом из порта Дюнкерк для переработки. Затем переобогащенный уран вернут на АЭС «Кюрасао».

