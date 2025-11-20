Сиви Махмуди запечатлелась в мини-юбке во время отдыха на тропическом острове

На фото Сиви Махмуди запечатлелась на пляже райского тропического острова Фукуок. Она позирует среди высоких пальм в легкой белой двойке — рубашке, которую завязала на талии, и короткой юбочке с оборками. В дополнение к летнему образу она выбрала белую панаму и черные солнцезащитные очки.
Длинные прямые волосы Сиви были распущены, что добавило ее образу легкости. Солнечные фотографии пришлись по душе ее подписчикам. Они снабдили публикацию «лайками» и смайликами в виде огня и красных сердец.
Фанаты назвали ее «сердцем» и «солнышком» и пожелали хорошего отдыха.