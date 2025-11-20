Синхронист рассказал, как отбирали переводчиков для работы на Нюрнберге

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Профессиональный синхронист-переводчик Алексей Королев рассказал РИА Новости в день начала Нюрнбергского процесса, как отбирались переводчики для работы на трибунале.
«Что касается первых, самых первых переводчиков, то их собирали отовсюду», — указал он.
Королев заметил, что, в основном, коллеги собирались «из союза обществ культурных связей за границей, из армейских частей и подразделений».
«Эти люди были совершенно разные… и как многие из них показывают в своих воспоминаниях», — сказал он, указав, что «найти их было трудно». По его словам, прежде чем они приступали к работе, проходил довольно жёсткий отбор.
По словам Королева, "отбор проводили американцы и сам Леон Достер (полковник американской армии французского происхождения, работавший переводчиком во времена Второй мировой войны).
Он отметил, что «проходил обучение этих переводчиков и (это была) довольно серьёзная подготовка». «По воспоминаниям, учились по ходу дела и многому научились… естественно, опыт даёт и качество работы», — заключил он.