В Красноярске открыли памятный знак основателю ансамбля «Енисейские зори»

20 ноября в центре Красноярска на здании Сибирского технологического института установили памятную табличку в честь заслуженного деятеля искусств, основателя ансамбля танца «Енисейские зори» Геннадия Петухова. В мэрии пишут, что на церемонии собрались горожане, студенты и, конечно, танцоры.