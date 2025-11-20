В Красноярске открыли памятный знак основателю ансамбля «Енисейские зори»

20 ноября в центре Красноярска на здании Сибирского технологического института установили памятную табличку в честь заслуженного деятеля искусств, основателя ансамбля танца «Енисейские зори» Геннадия Петухова. В мэрии пишут, что на церемонии собрались горожане, студенты и, конечно, танцоры.
Коллектив, ставший одним из символов культурной жизни нашего края, создан в стенах вуза. Здесь же сегодня и появилась доска с именем Геннадия Петухова.
Красноярский ансамбль был участником церемоний открытия и закрытия XXII Олимпийских игр, XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, а также неоднократно принимал участие в концертах в Кремле.
Ранее мы писали, что c 1 января 2026 года в Красноярском крае вырастут зарплаты работников бюджетной сферы.