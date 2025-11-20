Ричмонд
Не заметил женщину в темноте: 21-летний парень на «двенадцатой» сбил пешехода

В Уфе женщина-пешеход попала под колеса ВАЗ-2112.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 19 ноября, в Уфе на улице Георгия Мушникова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Напротив дома № 28 21-летний водитель за рулем ВАЗ-2112 наехал на 53-летнюю женщину.

По данным пресс-службы городской Госавтоинспекции, пострадавшая переходила проезжую часть по пешеходному переходу без светофора в одежде без светоотражающих элементов. Женщину госпитализировали. По факту ДТП началось административное расследование.

ГАИ обратилась к участникам дорожного движения. Пешеходам порекомендовали обязательно использовать светоотражающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Водителям напомнили о необходимости снижать скорость при приближении к пешеходным переходам.

