Форвард «Авангарда» выиграл голосование в КХЛ о лучшем голе в овертаймах

В четверг, 20 ноября, КХЛ подвела итоги голосование за лучший гол в овертаймах матчей ее чемпионата в октябре, где победил форвард омской команды Константин Окулов. Одновременно «Авангард» сообщил, что именно Константин признан и автором лучшего гола «ястребов» в сентябре.
Награда за голы в овертаймах учреждена одним из партнеров КХЛ, она называется #FONBETOVERTIME. Каждый месяц его выбирают в аккаунтах лиги в соцсетях болельщики всех команд. Таким образом, они на сей раз определили, что лучшая в октябре это шайба Окулова в овертайме домашнего матча с «Автомобилистом».
Что касается автора лучшего гола «Авангарда» в сентябре, то его выбирали болельщики «ястребов». Тут им признали шайбу Константина в игре с «Амуром» 11 сентября.
«Две награды для одного #17 — это мегакруто, ждём новых достижений», — написала пресс-служба омского клуба.
Ранее мы сообщали, как ту самую игру с «Автомобилистом» оценил защитник Джо Чеккони.