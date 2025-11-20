Форвард «Авангарда» выиграл голосование в КХЛ о лучшем голе в овертаймах

Награда за голы в овертаймах учреждена одним из партнеров КХЛ, она называется #FONBETOVERTIME. Каждый месяц его выбирают в аккаунтах лиги в соцсетях болельщики всех команд. Таким образом, они на сей раз определили, что лучшая в октябре это шайба Окулова в овертайме домашнего матча с «Автомобилистом».