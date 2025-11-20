Мошенники обманули пенсионера на шесть миллионов рублей в Хабаровском крае

Мужчина рассказал, что на домашний телефон ему позвонил человек, представившийся сотрудником провайдера связи. Под предлогом продления договора связи он попросил сообщить паспортные данные. Через неделю мужчине снова позвонили. На этот раз ему сообщили, что будет проводиться проверка из-за того, что он передал свои паспортные данные мошенникам.