Мошенники обманули пенсионера на шесть миллионов рублей в Хабаровском крае

В Комсомольском районе открыто уголовное дело по факту мошенничества. 74-летний житель села Хурба обратился в полицию с заявлением, что стал жертвой телефонных аферистов. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск.
Мужчина рассказал, что на домашний телефон ему позвонил человек, представившийся сотрудником провайдера связи. Под предлогом продления договора связи он попросил сообщить паспортные данные. Через неделю мужчине снова позвонили. На этот раз ему сообщили, что будет проводиться проверка из-за того, что он передал свои паспортные данные мошенникам.
«Под предлогом защиты средств, мошенники убедили пенсионера передать свои сбережения. Он отдал двоим курьерам больше шести миллионов рублей», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Полиция открыла уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов напоминают жителям о необходимости быть осторожными в таких ситуациях. Никогда не сообщайте незнакомцам свои паспортные данные, СНИЛС или коды из СМС-сообщений.
Сотрудники банков и полиции не просят передавать деньги или продавать имущество. В случае получения подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор.