Около села Болтово Новосибирской области обновят участок дороги

Участок дороги Сузун — Битки — Преображенка около села Болтово Новосибирской области отремонтируют к ноябрю 2026 года по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
На объекте специалисты уже сняли старое покрытие и почвенно-растительный слой с откосов насыпи. Также они спланировали верх земляного полотна с устройством основания из песка. Объемы работ 2025 года выполнены на 90%. В ходе реконструкции также приведут в порядок мост через реку Сузун. Там необходимо обновить деформационные швы, гидроизоляцию, дорожное покрытие, водоотвод и другие элементы.
«Техническое состояние дороги потребовало ее реконструкции. Покрытие дороги частично переходного типа, частично — капитального и имеет множество дефектов: трещины, выбоины, колею. Дорожникам предстоит устроить новое покрытие, установить остановочные павильоны, а также обновить водоотвод и дорожные знаки. Реконструкция необходима, чтобы повысить безопасность этого участка, а также увеличить пропускную способность дороги», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.