Около села Болтово Новосибирской области обновят участок дороги

На объекте специалисты уже сняли старое покрытие и почвенно-растительный слой с откосов насыпи. Также они спланировали верх земляного полотна с устройством основания из песка. Объемы работ 2025 года выполнены на 90%. В ходе реконструкции также приведут в порядок мост через реку Сузун. Там необходимо обновить деформационные швы, гидроизоляцию, дорожное покрытие, водоотвод и другие элементы.