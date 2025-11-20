Администрация Екатеринбурга обнаружила 715 киосков, которые нельзя снести

«У вас инструментов влияния нет никакого, вы докатились до того, что они уходят на земли третьих лиц, и вы их даже вынести не можете», — сказал депутат от партии «Новые люди» Сергей Козлов. По его предположению, число киосков, размещенных на частной территории, может вырасти до 1 тыс., при том что норма обеспеченности киосками в Екатеринбурге — чуть более 900. Он заметил, что стоимость размещения на землях третьих лиц, как правило, выше, однако заключать контракты с муниципалитетами предпринимателям мешает сложная процедура аукциона.