Администрация Екатеринбурга обнаружила 715 киосков, которые нельзя снести

Как пояснил господин Чаплыгин, зачастую вопрос о размещении НТО (нестационарных торговых объектов) во дворе решают не жители дома, а ТСЖ, которому они передали это право. Возникают ситуации, когда голосование жителей о возможности размещения прошло в 2018 году, а киоск был размещен в 2025 году. Установить собственников таких объектов не всегда удается без помощи полиции.
Больше всего киосков на землях третьих лиц расположены в Орджоникидзевском районе (163 объекта), в Чкаловском районе (159 объектов), меньше всего — в Академическом районе (23 объекта).
На муниципальных землях администрацией уже было заключено 14 договоров по аукционам: по четыре киоска с печатной продукцией и с продовольственными товарами, два с водой, один с непродовольственными товарами и один с цветами. Еще два были заключены с продавцами мороженого, но затем они сами расторгли договор.
«У вас инструментов влияния нет никакого, вы докатились до того, что они уходят на земли третьих лиц, и вы их даже вынести не можете», — сказал депутат от партии «Новые люди» Сергей Козлов. По его предположению, число киосков, размещенных на частной территории, может вырасти до 1 тыс., при том что норма обеспеченности киосками в Екатеринбурге — чуть более 900. Он заметил, что стоимость размещения на землях третьих лиц, как правило, выше, однако заключать контракты с муниципалитетами предпринимателям мешает сложная процедура аукциона.
Напомним, недавно дума Екатеринбурга сняла часть ограничений на аукционах по размещению киосков.