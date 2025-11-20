Создана система виртуального тестирования ИИ-автопилотов

Как отмечается в сообщении, разработка российских ученых была представлена 20 ноября на международной конференции AI Journey, проходящей на этой неделе в Москве. По словам создателей данной системы, которая будет в ближайшее время выложена в открытый доступ, она выгодно отличается от многих уже существующих коммерческих и проприетарных решений тем, что не привязана к конкретной модели машины.