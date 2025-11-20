Патриарх Кирилл своим постоянным служением Богу и Родине пропагандирует ценности доброты и сострадания, поддерживает укрепление древних православных традиций, бережно охраняет духовное, историческое и культурное наследие России. Он играет важную роль в духовном возрождении многонационального и многоконфессионального общества. Под его руководством Русская православная церковь разделяет с народом все радостные и трудные моменты современности, оказывая духовную поддержку защитникам Родины, сражающимся за свободу и независимость страны.