Режим повышенной готовности сняли в доме на улице Самаркандской в Ростове

После усиления конструкций в одном из домов Ростова сняли режим повышенной готовности.

Источник: Комсомольская правда

В доме на Самаркандской, 70 в Ростове-на-Дону сняли режим повышенной готовности. Решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Об этом сообщили городские власти.

Особый режим контроля в жилом доме установили в мае 2024 года из-за раскрытия трещин на маяках. Тогда же жильцов первого подъезда в целях безопасности расселили в маневренный фонд.

К этому моменту в постройке усилили основание фундамента и несущих конструкций. Теперь, по информации властей, угроза устранена.

Добавим, также на заседании отменили режимы ЧС на территориях Ленинского и Октябрьского районов, пострадавших при атаке БПЛА. Главы районов сообщили, что все повреждения в домах устранены, кровли и балконы отремонтированы, провели замену окон и стекол. Коммунальные ресурсы «подаются в полном объеме, жильцы получили все положенные выплаты».

