Баян Алагузова рассказала, почему спокойно относится к провалам и миллионным долгам

«Все эти проекты — наиболее любимые для меня, потому что выстраданные. И всё, что я не сделала бы, я никогда себя за это не ругаю. Даже если фильм не пошёл, группа не пошла, песня не стрельнула. Я ко всему этому отношусь как: it’s okay — не сегодня так завтра», — рассказала она.