Баян Алагузова рассказала, почему спокойно относится к провалам и миллионным долгам

Алагузова отметила, что каждый проект, независимо от его успеха, для нее важен:
«Все эти проекты — наиболее любимые для меня, потому что выстраданные. И всё, что я не сделала бы, я никогда себя за это не ругаю. Даже если фильм не пошёл, группа не пошла, песня не стрельнула. Я ко всему этому отношусь как: it’s okay — не сегодня так завтра», — рассказала она.
Продюсер также раскрыла, что однажды оказалась должна крупную сумму, но решила не драматизировать ситуацию:
«Однажды у меня образовался долг в 1 млн, долларов, я к этому отнеслась просто как к игре. Я сказала: если я сейчас не могу взять, пойти в банк, взять миллион долларов и отдать, зачем мне себя мучить? Что от этого поменяется?».
Алагузова рассказала, что предпочла честно признаться в своей несостоятельности в данный момент:
«Я пошла к людям и сказала: вот вам моя рука, я никогда и никого не обманывала. Нет такого человека на свете. Я всегда плачу по долгам. Дайте мне время и все вам отдам».
По ее словам, долг был полностью возвращен в течение двух лет, но за него она совсем не переживала.
«Я спала спокойно, ела с удовольствием, радовалась жизни. Потому что чем проще ты относишься к проблеме, тем быстрее она решается», — призналась продюсер, при этом не уточнив, кому и за что именно была должна.
Ранее Курсив рассказывал о том, как Баян Алагузова ответила на обвинение в плохом знании казахского языка.