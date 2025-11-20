Работу нижегородского метро могут продлить для пассажиров «Буревестника»

Как сообщил заместитель начальника Горьковской железной дороги Владимир Тюленев 20 ноября на заседании комитета по транспорту и связи Законодательного собрания региона, прорабатывается вопрос о продлении работы метрополитена до 00:20. Это необходимо для того, чтобы пассажиры вечернего рейса «Буревестника» могли успеть сделать пересадку на городской транспорт. Тюленев также уточнил, что в зависимости от расписания некоторые составы поезда будут останавливаться в Дзержинске, Коврове и Владимире.