Стала известна цена посещения парка с альпаками в ЦПКиО

В волгоградском ЦПКиО завершают благоустройство парка с альпаками, ламами, кроликами и козами. Уже совсем скоро живой уголок распахнет свои двери для посетителей.
Животных разместят в двухкомнатных «бунгало», по периметру парка высадят больше 70 хвойников — часть из них переселятся сюда от места строительства 120-метрового вантового колеса обозрения и фонтанного комплекса, часть — из местных питомников.
«Для взрослых стоимость одного посещения составит 700 рублей, для детей — 500 рублей. Угощение для животных можно будет приобрести за 100 рублей. Для льготников предусмотрены скидки — до 50%», — уточняют в пресс-службе ЦПКиО.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что в Центральном парке культуры и отдыха уже в 2026 году можно будет прокатиться на «Звезде Сталинграда».