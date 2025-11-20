Животных могут содержать в условиях антисанитарии: прокуратура проверяет уфимский зоопарк «Саванна»

В Уфе прокуратура начала проверку неработающего уфимского зоопарка «Саванна» после появления в интернете информации о ненадлежащих условиях содержания диких животных. Как заявили пресс-служба надзорного ведомства, в сети прокуроры обнаружили материалы, свидетельствующие о пребывании хищников в антисанитарных условиях.
Прокуратура Советского района проверяет соблюдение законодательства об ответственном обращении с животными. Ведомство намерено дать оценку действиям владельца бывшего зоопарка, включая исполнение требований в сфере земельных правоотношений.
— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заявили в надзорном ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.