Животных могут содержать в условиях антисанитарии: прокуратура проверяет уфимский зоопарк «Саванна»

В Уфе из-за сообщений об антисанитарии прокуроры проверяют зоопарк «Саванна».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура начала проверку неработающего уфимского зоопарка «Саванна» после появления в интернете информации о ненадлежащих условиях содержания диких животных. Как заявили пресс-служба надзорного ведомства, в сети прокуроры обнаружили материалы, свидетельствующие о пребывании хищников в антисанитарных условиях.

Прокуратура Советского района проверяет соблюдение законодательства об ответственном обращении с животными. Ведомство намерено дать оценку действиям владельца бывшего зоопарка, включая исполнение требований в сфере земельных правоотношений.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заявили в надзорном ведомстве.

