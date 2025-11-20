Улицу Любви откроют в Екатеринбурге

«Четырехполосная магистраль с тротуарами и велодорожками будет иметь протяженность 524 м и ширину от 12 до 16 м. Запланирована высадка порядка 120 деревьев и 12,5 тыс. кустарников. Площадь газонов составит более 1700 кв. м», — сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.
Он добавил, что вдоль новой улицы специалисты смонтируют основное освещение.
Ранее большинство участников голосования по вопросу платных парковок в екатеринбургском районе Солнечный выступили против взимания платы за машино-места.
По итогам опроса вариант «Да, я считаю, что проезд автомобилей должен быть свободным и бесплатным. Шлагбаумы необходимо демонтировать» набрал 61,8% голосов (2 580 участников). За сохранение платных парковок высказались 38,2% респондентов.