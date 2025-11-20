В Красноярске прошла конференция по созданию учебников истории родного края

Межрегиональная конференция по разработке учебников истории родного края состоялась 16−19 ноября в Красноярске в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования Красноярского края.
Главная цель мероприятия — повысить качество учебных пособий по истории родного края и разработать единые подходы и методики для всех субъектов федерации. Участники конференции обменялись опытом с авторскими коллективами, учебники которых уже прошли государственную экспертизу. В Красноярском крае над созданием пособия работают 11 человек. Пятиклассники будут изучать быт и досуг крестьянских семей Енисейской губернии, а семиклассники — историю Великой Отечественной войны.
«Нам вместе с вами необходимо сопоставить историю родного края с российской и общемировой историей. И ядром этой деятельности является учебник. Создание региональных учебников — это сложная задача с точки зрения подбора содержания и технологии подачи материала. Этот учебник должен быть максимально увлекательным, интерактивным, содержать отсылки к проверенным информационным ресурсам и отражать основные события родного края», — отметил заместитель председателя Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, председатель научно-образовательного союза «Родное слово» Константин Деревянко.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.