В Красноярске прошла конференция по созданию учебников истории родного края

«Нам вместе с вами необходимо сопоставить историю родного края с российской и общемировой историей. И ядром этой деятельности является учебник. Создание региональных учебников — это сложная задача с точки зрения подбора содержания и технологии подачи материала. Этот учебник должен быть максимально увлекательным, интерактивным, содержать отсылки к проверенным информационным ресурсам и отражать основные события родного края», — отметил заместитель председателя Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, председатель научно-образовательного союза «Родное слово» Константин Деревянко.