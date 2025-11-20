Введут ли запрет на продажу алкоголя на новогодние праздники в России

В материале разбираемся, стоит ли ожидать запрета продажи алкоголя на Новый год.
Суть предложения о запрете продажи алкоголя на Новый год
С инициативой запретить продажу алкоголя выступил в ноябре 2025 года лидер «Армии трезвости» Павел Болоянгов. По мнению общественника, каждые зимние каникулы приводят к множественным травмам и смертям из-за повального употребления спиртного.
Болоянгов предложил ограничить продажу алкоголя с 1 декабря по середину января — когда кончаются длинные новогодние каникулы. Как уверен глава «Армии трезвости», подобная мера приведет к росту осознанности среди граждан и укреплению института семьи.
Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с журналистами 360.ru раскритиковал идею Болоянгова. Он заявил, что подобная инициатива не принесет желаемого результата и только усугубит ситуацию, так как появится теневой рынок алкогольной продукции, контролировать качество продукции на котором будет невозможно. Подобная ситуация уже складывалась в советские годы.
Запретят ли продавать алкоголь на новогодние праздники
Если кратко: нет, не запретят. Вероятность того, что подобный законопроект по ограничению продажи алкоголя примут и разработают до Нового года — минимальная. Инициатива исходила лишь от общественников, никакие представили депутатского корпуса или власти ее не комментировали.
Но важно учесть, что запретить продажу спиртного могут на местном уровне. Например, с марта 2025 года в Вологодской области алкоголь можно купить только два часа в день — в обеденный перерыв. Связанные с алкоголем жесткие ограничения действуют также в Тульской области (купить спиртное можно только 8 часов в день), республиках Саха и Тыва (6 и 4 часа соответственно), Чеченской республике (2 часа в день).
Таким образом, если нормативы и будут меняться, то, скорее всего, не на федеральном уровне.