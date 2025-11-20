Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Введут ли запрет на продажу алкоголя на новогодние праздники в России

Близится Новый год — праздник, который ждет вся страна. Но недавно прозвучавшая инициатива запретить продажу алкоголя на период зимних каникул встревожила многих россиян.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Алкоголь, на который возможно введут запрет на новогодние праздники в России
Источник: https://ru.freepik.com

В материале разбираемся, стоит ли ожидать запрета продажи алкоголя на Новый год.

Суть предложения о запрете продажи алкоголя на Новый год

С инициативой запретить продажу алкоголя выступил в ноябре 2025 года лидер «Армии трезвости» Павел Болоянгов. По мнению общественника, каждые зимние каникулы приводят к множественным травмам и смертям из-за повального употребления спиртного.

Болоянгов предложил ограничить продажу алкоголя с 1 декабря по середину января — когда кончаются длинные новогодние каникулы. Как уверен глава «Армии трезвости», подобная мера приведет к росту осознанности среди граждан и укреплению института семьи.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с журналистами 360.ru раскритиковал идею Болоянгова. Он заявил, что подобная инициатива не принесет желаемого результата и только усугубит ситуацию, так как появится теневой рынок алкогольной продукции, контролировать качество продукции на котором будет невозможно. Подобная ситуация уже складывалась в советские годы.

Запретят ли продавать алкоголь на новогодние праздники

Если кратко: нет, не запретят. Вероятность того, что подобный законопроект по ограничению продажи алкоголя примут и разработают до Нового года — минимальная. Инициатива исходила лишь от общественников, никакие представили депутатского корпуса или власти ее не комментировали.

Но важно учесть, что запретить продажу спиртного могут на местном уровне. Например, с марта 2025 года в Вологодской области алкоголь можно купить только два часа в день — в обеденный перерыв. Связанные с алкоголем жесткие ограничения действуют также в Тульской области (купить спиртное можно только 8 часов в день), республиках Саха и Тыва (6 и 4 часа соответственно), Чеченской республике (2 часа в день).

Таким образом, если нормативы и будут меняться, то, скорее всего, не на федеральном уровне.