Введут ли запрет на продажу алкоголя на новогодние праздники в России

Но важно учесть, что запретить продажу спиртного могут на местном уровне. Например, с марта 2025 года в Вологодской области алкоголь можно купить только два часа в день — в обеденный перерыв. Связанные с алкоголем жесткие ограничения действуют также в Тульской области (купить спиртное можно только 8 часов в день), республиках Саха и Тыва (6 и 4 часа соответственно), Чеченской республике (2 часа в день).