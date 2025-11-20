Ричмонд
«Вооруженная группа нейтрализована, заложники освобождены»: в Башкирии «террористы напали» на военкомат

В Башкирии прошли антитеррористические учения в поселке Раевский.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Оперативный штаб провел антитеррористическое учение, в ходе которого отрабатывались действия по блокированию и нейтрализации вооруженной группы, напавшей на учреждение Министерства Обороны России. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ региона.

По легенде учений, в понедельник, 17 ноября, правоохранительные органы получили информацию о проникновении условных террористов на территорию военного комиссариата Альшеевского и Давлекановского районов в городе Давлеканово. В части поселка Раевский введены первоочередные меры по предотвращению теракта.

В результате проведенной операции условные члены вооруженной группы были нейтрализованы, заложники — освобождены, а террористический акт — предотвращен.

В ходе учений службы экстренного реагирования и силы правопорядка отработали на практике мероприятия по эвакуации гражданского населения и сотрудников военкомата из опасной зоны, минимизации возможных последствий теракта. Также была проверена эффективность системы межведомственного взаимодействия при возникновении угроз объектам пенитенциарной системы.

Руководство Оперштаба отметило готовность правоохранительных ведомств, органов власти и местного самоуправления к решению задач по борьбе с терроризмом.

