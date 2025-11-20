Новая высокоскоростная магистраль свяжет Воронеж с Черным морем

Основное новшество магистрали — кардинальное сокращение времени в пути. Поезда на этом направлении смогут развивать скорость до 400 км/ч. Благодаря этому поездка от Москвы до Черного моря, которая сегодня на классическом составе занимает около суток, будет длиться чуть менее 8 часов (7 часов 50 минут).