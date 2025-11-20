Новая высокоскоростная магистраль свяжет Воронеж с Черным морем

Путешествия из центра России к Черному морю на скоростном поезде могут стать реальностью. ОАО «Российские железные дороги» объявило о планах по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва — Адлер», которая пройдет через Воронеж. Об этом сообщает информагентство РИА «Новости».
Протяженность новой линии составит свыше 1,5 тысячи километров. Маршрут соединит столицу с ключевыми городами, включая Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и курорты Черноморского побережья — Туапсе, Сочи и Адлер.
Основное новшество магистрали — кардинальное сокращение времени в пути. Поезда на этом направлении смогут развивать скорость до 400 км/ч. Благодаря этому поездка от Москвы до Черного моря, которая сегодня на классическом составе занимает около суток, будет длиться чуть менее 8 часов (7 часов 50 минут).
В перспективе общая сеть российских ВСМ должна превысить 4500 км и связать Москву не только с Адлером, но и с Минском, Екатеринбургом и Рязанью.