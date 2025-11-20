Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая высокоскоростная магистраль свяжет Воронеж с Черным морем

«РЖД» анонсировало грандиозный проект ВСМ Москва — Адлер, который в разы сократит время в пути до курортов Краснодарского края.

Источник: Комсомольская правда

Путешествия из центра России к Черному морю на скоростном поезде могут стать реальностью. ОАО «Российские железные дороги» объявило о планах по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва — Адлер», которая пройдет через Воронеж. Об этом сообщает информагентство РИА «Новости».

Протяженность новой линии составит свыше 1,5 тысячи километров. Маршрут соединит столицу с ключевыми городами, включая Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и курорты Черноморского побережья — Туапсе, Сочи и Адлер.

Основное новшество магистрали — кардинальное сокращение времени в пути. Поезда на этом направлении смогут развивать скорость до 400 км/ч. Благодаря этому поездка от Москвы до Черного моря, которая сегодня на классическом составе занимает около суток, будет длиться чуть менее 8 часов (7 часов 50 минут).

В перспективе общая сеть российских ВСМ должна превысить 4500 км и связать Москву не только с Адлером, но и с Минском, Екатеринбургом и Рязанью.