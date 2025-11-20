Из-за крестного хода центр Самары перекроют 21 ноября

В историческом центре Самары ограничат движение 21 ноября для проведения крестного хода, предупредили в мэрии. Также ограничения повлияют на работу общественного транспорта.
«Движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности и велосипеды, будет ограничено 21 ноября с 11.00 до 13.00», — прокомментировала пресс-служба городской администрации.
В это время нельзя будет проехать по участкам Волжского проспекта (от Маяковского до Вилоновской), улиц Вилоновской (от Волжского проспекта до Максима Горького), Куйбышева (от Вилоновской до Шостаковича), Максима Горького (от Вилоновской до Красноармейской и от Венцека до Пионерской, Студенческого переулка (от Чапаевской до Волжского проспекта). На этих же участках, а также на парковках у первого причала речвокзала, на Северо-Восточной магистрали между Софийским собором и Ладьей с 18.00 20 ноября до 13.00 21 ноября нельзя будет парковать машины и любой другой транспорт.
С 11.11 до 13.00 21 ноября не будут ездить автобус № 11 и троллейбус № 16. А автобусы № 61, № 88, № 261 ненадолго изменят маршруты движения.