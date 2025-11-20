В России растет заболеваемость менингитом — что в Крыму

«У нас в регионе стабильная обстановка, регистрируются совсем единичные случаи. В год порядка трех-четырех всего. И это как дети, так и взрослые», — рассказали в ведомстве.
При этом, как сообщает Роспотребнадзор, в целом по России с начала года наблюдается рост заболеваемости менингококковой инфекцией, однако благодаря эффективным противоэпидемическим мерам удалось предотвратить дальнейшее распространение и формирование крупных групповых очагов.
«Заболеваемость менингококковой инфекцией сосредоточена в нескольких регионах России, где принимаются необходимые профилактические меры. В настоящее время ситуация стабилизировалась и не превышает среднемноголетнего уровня», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной гигиены, регулярно проветривать помещения и избегать контактов с больными. При первых симптомах недомогания немедленно обратиться к врачу.
Наиболее подвержены заболеванию дети, подростки, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.
Признаками болезни могут являться мучительные головные боли, распространяющиеся в область шеи, тошнота, рвота, судороги, расширение зрачков, спутанность сознания, нарушении координации, дневная сонливость.
Ранее врач-эпидемиолог центра гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре Наталья Литвинюк, рассказывала, что рост случаев заражения энтеровирусной инфекцией, в том числе серозным менингитом, характерен для летне-осеннего периода в Севастополе.