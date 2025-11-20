Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России растет заболеваемость менингитом — что в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму фиксируются единичные случаи менингококковой инфекции в разных возрастных группах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«У нас в регионе стабильная обстановка, регистрируются совсем единичные случаи. В год порядка трех-четырех всего. И это как дети, так и взрослые», — рассказали в ведомстве.

При этом, как сообщает Роспотребнадзор, в целом по России с начала года наблюдается рост заболеваемости менингококковой инфекцией, однако благодаря эффективным противоэпидемическим мерам удалось предотвратить дальнейшее распространение и формирование крупных групповых очагов.

«Заболеваемость менингококковой инфекцией сосредоточена в нескольких регионах России, где принимаются необходимые профилактические меры. В настоящее время ситуация стабилизировалась и не превышает среднемноголетнего уровня», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной гигиены, регулярно проветривать помещения и избегать контактов с больными. При первых симптомах недомогания немедленно обратиться к врачу.

Менингококковая инфекция — это бактериальная инфекция, возбудителем которой является менингококк (Neisseria meningitidis). Наиболее опасны генерализованные формы, которые зачастую имеют молниеносное течение.

Наиболее подвержены заболеванию дети, подростки, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.

Признаками болезни могут являться мучительные головные боли, распространяющиеся в область шеи, тошнота, рвота, судороги, расширение зрачков, спутанность сознания, нарушении координации, дневная сонливость.

Ранее врач-эпидемиолог центра гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре Наталья Литвинюк, рассказывала, что рост случаев заражения энтеровирусной инфекцией, в том числе серозным менингитом, характерен для летне-осеннего периода в Севастополе.