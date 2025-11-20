Ричмонд
«Граждане оказались в изоляции»: Бастрыкин потребовал доклад о дороге в Башкирии, которую не ремонтировали 40 лет

Бастрыкин поручил доложить о дороге в Башкирии, которую не ремонтировали 40 лет.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела из-за ненадлежащего состояния дорожной инфраструктуры в башкирском селе Тавтиманово. Поводом для этого, как сообщает информационный центр ведомства, стало обращение жителей, опубликованное в социальной сети «ВКонтакте».

По словам граждан, единственная подъездная дорога, соединяющая село с другими населенными пунктами, не обслуживалась более 40 лет. В этом году на грунтовом полотне, где образовались многочисленные ямы, начались ремонтные работы, однако они были выполнены лишь частично и в настоящее время приостановлены. В результате проезд транспортных средств стал невозможным, а местные жители фактически оказались в изоляции. Предыдущие обращения граждан в компетентные органы не принесли результатов.

На основании поступившей информации возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах расследования.

