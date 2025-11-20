«Граждане оказались в изоляции»: Бастрыкин потребовал доклад о дороге в Башкирии, которую не ремонтировали 40 лет

По словам граждан, единственная подъездная дорога, соединяющая село с другими населенными пунктами, не обслуживалась более 40 лет. В этом году на грунтовом полотне, где образовались многочисленные ямы, начались ремонтные работы, однако они были выполнены лишь частично и в настоящее время приостановлены. В результате проезд транспортных средств стал невозможным, а местные жители фактически оказались в изоляции. Предыдущие обращения граждан в компетентные органы не принесли результатов.