В Светлом закрыли недавно открывшийся бассейн

«Сервисные мероприятия» планируют завершить до конца недели.

Источник: администрация Светловского округа

В Светлом новенький бассейн, который заработал в сентябре, не работает с понедельника, 17 ноября. Спортцентр «временно приостановил работу для проведения необходимых сервисных и профилактических мероприятий». Об этом сообщается на страничке администрации Светловского округа во «ВКонтакте».

По словам чиновников, сейчас ведется обслуживание и настройка оборудования сауны, сервисные работы чаши бассейна, а также обновление и обслуживание прорезиненного покрытия.

Работы, которые выполняет подрядная организация, планируют завершить до конца недели.

Отмечается, что дни, когда бассейн закрыт, в срок действия абонемента засчитываться не будут.

Новый бассейн в Светлом торжественно открыли в сентябре. С 15 сентября комплекс работал и принимал посетителей.