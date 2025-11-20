В Светлом закрыли недавно открывшийся бассейн

В Светлом новенький бассейн, который заработал в сентябре, не работает с понедельника, 17 ноября. Спортцентр «временно приостановил работу для проведения необходимых сервисных и профилактических мероприятий». Об этом сообщается на страничке администрации Светловского округа во «ВКонтакте».