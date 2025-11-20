Из-за ОРВИ классы в 19 школах в Омске ушли на карантин

Мэрия Омска 20 ноября сообщила, что одна из городских школ полностью закрылась на карантин из-за ОРВИ. Речь идет школе № 148.
Всего сейчас на карантине находятся 98 классов в 19 школ города. Годом ранее ситуация была лучше. Тогда на 18 ноября очная учеба временно прекратилась только в 37 классах.
Что касается детсадов, там ушли на карантин 59 групп в 42 заведениях. Год назад таких групп было 29.
Ранее мы писали, что закрываться группы и классы в образовательных заведениях стали примерно с 13 октября.