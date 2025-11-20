В Улан-Удэ установили пять умных светофоров

Новые устройства заработали на пересечении улиц Шмидта и Каландаришвили, а также Банзарова и Коммунистической. Кроме того, светофоры установили на остановках «Сельскохозяйственная академия», «Торговый дом Юбилейный» и «Городская больница № 4». Оборудование фиксирует данные и передает их в центр управления дорожным движением Улан-Удэ. Это позволяет в режиме реального времени следить за обстановкой на дорогах и оперативно реагировать на различные чрезвычайные и нештатные ситуации и изменять длительность сигналов светофора.