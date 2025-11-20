В Улан-Удэ установили пять умных светофоров

Пять умных светофоров установили в городе Улан-Удэ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятии.
Новые устройства заработали на пересечении улиц Шмидта и Каландаришвили, а также Банзарова и Коммунистической. Кроме того, светофоры установили на остановках «Сельскохозяйственная академия», «Торговый дом Юбилейный» и «Городская больница № 4». Оборудование фиксирует данные и передает их в центр управления дорожным движением Улан-Удэ. Это позволяет в режиме реального времени следить за обстановкой на дорогах и оперативно реагировать на различные чрезвычайные и нештатные ситуации и изменять длительность сигналов светофора.
«Внедрение интеллектуальной транспортной системы помогло повысить безопасность на дорогах столицы республики и увеличить пропускную способность транспортного полотна в часы пик до 30 процентов. И это несмотря на ежегодный рост количества автомобилей. Умная система дисциплинирует всех участников дорожного движения: и водителей, и пешеходов. Камеры видеонаблюдения контролируют скорость машин, что позволило сократить количество нарушений и ДТП», — отметил директор Бурятского филиала «Ростелекома» Роман Меркушев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.