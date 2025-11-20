Расписание парома между Самарой и Рождествено изменится с 24 ноября

Со следующего понедельника паром будет делать по два рейса в день в одну сторону. Отправление от Октябрьского спуска намечено на 8:00 и 16:00. Отплывать из Рождествено судно будет в 6:00 и 14:00. При этом в расписании возможны изменения. Интервалы движения парома могут скорректировать в зависимости от гидрометеорологических условий, отмечают в речном пассажирском предприятии.