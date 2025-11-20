Нижегородцам напомнили, чем грозит владельцу выгул собаки без поводка

Размер штрафа зависит от конкретных обстоятельств, региона и породы собаки. За выгул без намордника или поводка в общественных местах предусмотрен штраф от 3 до 30 тысяч рублей. Для потенциально опасных пород штраф может составить до 30 тысяч рублей, а за отсутствие поводка — от 500 рублей до 2 тысяч.