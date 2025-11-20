Нижегородцам напомнили, чем грозит владельцу выгул собаки без поводка

Владелец крупной собаки, гуляющий с ней без поводка в парке или вблизи детских площадок, может быть оштрафован на сумму до 30 тысяч рублей. Об этом сообщила РИАМО судебный юрист Любава Трофимова.
Размер штрафа зависит от конкретных обстоятельств, региона и породы собаки. За выгул без намордника или поводка в общественных местах предусмотрен штраф от 3 до 30 тысяч рублей. Для потенциально опасных пород штраф может составить до 30 тысяч рублей, а за отсутствие поводка — от 500 рублей до 2 тысяч.
Выгул собаки без амуниции на детских или спортивных площадках, территории школы или детского сада также влечёт штраф до 3 тысяч рублей. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, правила выгула более строгие, и за выгул без поводка в общественных местах может быть наложен штраф.
Минимальный федеральный штраф за мелкие нарушения составляет 500 рублей. Владельцы потенциально опасных пород обязаны использовать намордник в общественных местах, кроме специально отведённых зон. Если собака кого-то покусает или напугает, размер штрафа может вырасти до 30 тысяч рублей, особенно при судебном разбирательстве.
