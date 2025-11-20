35 лет назад в Ростовской области был задержан главный советский маньяк Чикатило

В итоге за решетку угодил Кравченко, а проверку в отношении Чикатило прекратили. Задержанному не помогло даже алиби — и его жена, и ее подруга в один голос твердили, что в день убийства они выпивали у себя в квартире. Под арест отправили всех троих, а уже в изоляторе женщин заставили подписать документ, в котором говорилось, что Кравченко ходил на улицу за спиртным, а вернулся в крови.