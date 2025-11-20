Ричмонд
В поликлинике города Боровичи по просьбе жителей починили лифт

О проблемах сообщили с помощью QR-кода.

В поликлинике города Боровичи в Новгородской области пациенты столкнулись сразу с несколькими неудобствами: лифт не работал, а у смотрового кабинета постоянно скапливалась очередь. Посетители не стали сидеть сложа руки и сообщили о проблемах через QR‑код обратной связи.

Результат не заставил себя ждать:

лифт снова работает;

в смотровой кабинет открыли предварительную запись через колл-центр, и теперь пациенты не тратят время в очереди.

Здание построили по нацпроекту «Здравоохранение», а сегодня о нём заботится нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

На всех объектах, созданных или обновлённых по нацпроектам, есть таблички с QR-кодом. Заметили проблему? Сканируйте! Обращение точно не останется без ответа.