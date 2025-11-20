Штрафы за неоплаченную парковку предложили увеличить в Ростове

Штрафы за неоплаченную парковку в Ростове-на-Дону предложили увеличить с 1500 до 3000 рублей. Обновленные требования хотят прописать в областном законе «Об административных правонарушениях». С информацией можно ознакомиться на сайте донского правительства.
Инициатива принадлежит министерству транспорта региона. В ведомстве пояснили, что действующий тариф в 1500 рублей не менялся с 2014 года, и сейчас эта сумма уже «не оказывает необходимого воздействия» на водителей. По статистике, более 28% нарушителей неоднократно привлекались к ответственности в 2024 и 2025 годах.
Также в минтрансе предлагают установить штрафы для перевозчиков. Наказание от 10000 до 15000 рублей хотят утвердить за несоблюдение количества транспорта на маршрутах, нарушение расписания, несвоевременное оповещение об изменении тарифов.
Также под внимание попали и безбилетники. За проезд без оплаты или неоплаченный провоз багажа в общественном транспорте предлагаются штрафы от 2500 до 5000 рублей. При этом не исключается возможность вынесения предупреждения.
Сейчас поправки находятся в стадии разработки. Если их утвердят, новые правила могут начать действовать с 1 апреля 2026 года.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.