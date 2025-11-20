Штрафы за неоплаченную парковку предложили увеличить в Ростове

Инициатива принадлежит министерству транспорта региона. В ведомстве пояснили, что действующий тариф в 1500 рублей не менялся с 2014 года, и сейчас эта сумма уже «не оказывает необходимого воздействия» на водителей. По статистике, более 28% нарушителей неоднократно привлекались к ответственности в 2024 и 2025 годах.