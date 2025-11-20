Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени учащиеся колледжа посетили домостроительную компанию

Им показали несколько цехов и задействованную в работах технику.

Учащиеся колледжа производственных и социальных технологий по направлению «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения» побывали с экскурсией в Тюменской домостроительной компании (ТДСК). Проведение таких профориентационных мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в центре занятости населения Тюменской области.

Ребята побывали в арматурном цехе, где им показали процесс создания арматурных каркасов. В другом цехе учащиеся увидели, как производятся монолитно-каркасные детали для современных домов, которые впоследствии отправляются на строительные площадки. Также они ознакомились со всем процессом — от производства до погрузки изделий, и даже попробовали маркировать детали.

Особое внимание в ходе экскурсии уделили участку механизации. Именно там учащиеся, чья будущая профессиональная деятельность напрямую связана с дорожной техникой, смогли в полной мере оценить масштабы производства. Ребята увидели, какая мощная техника задействована в строительстве огромных микрорайонов, а также узнали о тонкостях ее обслуживания на современном крупном предприятии.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.