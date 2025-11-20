В Госдуме упрекнули Запад и Киев в торпедировании плана Трампа

Депутат прокомментировал сообщения о реакции европейских союзников США по НАТО на план по урегулированию конфликта на Украине, разработанный администрацией Дональда Трампа. Европейские лидеры считают, что Белый дом проигнорировал интересы Киева, чтобы удовлетворить большую часть требований Кремля, пишет «Лента.ру».
Чепа обратил внимание на то, что для формирования мирного плана, который бы устроил все стороны, требуется время и готовность сторон к диалогу и компромиссу. По его словам, Россия и США сейчас находятся на начальной стадии разработки документа.
Парламентарий напомнил о переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске и о последующих шагах европейцев, направленных на блокировку дальнейших этапов переговоров. «Они дали команду торпедировать все переговорные процессы. Поэтому договариваться с ними о чем-то, когда одна страна не хочет договариваться и усиленно влияет на [президента Украины Владимира] Зеленского в этом направлении, очень трудно», — добавил депутат.
Ранее Financial Times сообщила, что в Киеве план США подвергли критике. Украинские чиновники заявили, что их не устраивает большая часть предложений команды Трампа. Они уточнили, что не намерены его исполнять без внесения корректировок. План из 28 пунктов предусматривает отказ Киева от части территорий, присвоение государственного статуса русскому языку, сокращение ВСУ.