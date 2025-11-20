В Свердловской области закроют роддома

По словам спикера, в перинатальном центре больше шансы спасти жизнь матери и ребенку в сложной ситуации. После закрытия родильных домов 80% рожениц будут направлять в учреждения, где работают не менее трех акушеров-гинекологов, а за малышами круглосуточно наблюдают неонатологи.