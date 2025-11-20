В Свердловской области закроют роддома

Свердловскую область ждет закрытие родильных домов. По мнению заместителя губернатора — министра здравоохранения Татьяны Савиновой, рожениц будут направлять в крупные больницы и перинатальные центры, где условия оказания помощи намного лучше.
— Для меня принципиально, чтобы медицинская помощь была безопасной, а не просто рядом с домом. Нет нормативов, требующих, чтобы роддом находился в микрорайоне, — рассказывает Татьяна Савинова, слова которой приводит портал KU66.RU.
По словам спикера, в перинатальном центре больше шансы спасти жизнь матери и ребенку в сложной ситуации. После закрытия родильных домов 80% рожениц будут направлять в учреждения, где работают не менее трех акушеров-гинекологов, а за малышами круглосуточно наблюдают неонатологи.
Также Савинова отметила, что роддома Екатеринбурга и Верхней Пышмы не загружены.