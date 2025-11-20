В Кузбассе завершают подготовку горнолыжных комплексов к началу сезона

Горнолыжные комплексы Кузбасса готовят к открытию зимнего сезона в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве туризма региона.
«В этом году для любителей горных лыж и сноуборда в Кузбассе будут работать 19 горнолыжных комплексов. Совсем скоро стартует сезон в “Горной Саланге”. Здесь подготовили трассу уровня Чемпионата мира по дисциплине ски-кросс. Она будет доступна для всех желающих. В “Шерегеше” сезон начнется 22 ноября. В распоряжении гостей курорта 21 канатная дорога, более 61 км трасс, гостиницы, рестораны и спа-комплексы. Старт сезона на “Югусе” в Междуреченске и других комплексах запланирован на начало-середину декабря», — отметил губернатор региона Илья Середюк.
В спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш» для гостей будут доступны классифицированные гостиницы, 72 ресторана и кафе на 4800 посадочных мест, 31 автостоянка, 37 прокатов, 50 оздоровительных и спа-комплексов. Открытие сезона в комплексе «Танай» запланировано на период с 6 по 13 декабря, в зависимости от погодных условий. Там отремонтировали канатную дорогу, обновили разметку и навигационные указатели. В пункт проката приобрели новое снаряжение и экипировку, а также подготовили две беговые лыжные трассы протяженностью 1 км и 3,4 км.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.