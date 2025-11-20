В Кузбассе завершают подготовку горнолыжных комплексов к началу сезона

«В этом году для любителей горных лыж и сноуборда в Кузбассе будут работать 19 горнолыжных комплексов. Совсем скоро стартует сезон в “Горной Саланге”. Здесь подготовили трассу уровня Чемпионата мира по дисциплине ски-кросс. Она будет доступна для всех желающих. В “Шерегеше” сезон начнется 22 ноября. В распоряжении гостей курорта 21 канатная дорога, более 61 км трасс, гостиницы, рестораны и спа-комплексы. Старт сезона на “Югусе” в Междуреченске и других комплексах запланирован на начало-середину декабря», — отметил губернатор региона Илья Середюк.