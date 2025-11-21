Назван самый полезный тип ходьбы

Терапевт порекомендовал заниматься скандинавской ходьбой тем, у кого есть проблемы с суставами, а также тем, кто хочет улучшить осанку, походку или координацию. «Такая ходьба также может быть идеальным решением для людей, восстанавливающихся после травм, для тех, кто хочет заниматься тренировками без лишних усилий, или для тех, кто подбирает себе занятия на свежем воздухе, которые одновременно улучшают физическую форму и силу», — заключил Арагона.