Дончане заняли призовые места на конкурсе «Без срока давности»

Наградами отмечены проекты, подготовленные учениками трех образовательных учреждений региона.

Школьники Ростовской области стали призерами Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности» и фестиваля методических разработок по кинопедагогике «Лента памяти». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Всего в этом году участие в конкурсных и фестивальных мероприятиях приняли более 13,8 тысячи школьников и педагогических работников из 84 регионов. В число призеров вошли три донских образовательных учреждения. Ученики ростовской школы № 32 имени Молодой гвардии представили проект «Роль поискового движения в деле по признанию геноцидом преступлений, совершенных нацистами и их пособниками во время оккупации Ростовской области». Также призовое место занял школьный проект «Блокадные сказки Серафимы».

Киноурок «Ничто не забыто», разработанный учащимися ростовского лицея № 50 при Донском государственном техническом университете, занял призовое место в направлении «Кинопедагогика в системе работы с детьми старшего подросткового возраста (15−17 лет)». В этой же номинации награду завоевал киноурок «Собибор. Побег из фабрики смерти», представленный школой № 39 города Таганрога.

«Ежегодно донские образовательные учреждения участвуют в мероприятиях проекта “Без срока давности”, который помогает сохранить историческую память и связь поколений на уровне семьи, школы и общества в целом. Педагоги, школьники и студенты колледжей разрабатывают уникальные практики, которые затем широко используются в воспитательной деятельности», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.