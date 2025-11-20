Дончане заняли призовые места на конкурсе «Без срока давности»

Всего в этом году участие в конкурсных и фестивальных мероприятиях приняли более 13,8 тысячи школьников и педагогических работников из 84 регионов. В число призеров вошли три донских образовательных учреждения. Ученики ростовской школы № 32 имени Молодой гвардии представили проект «Роль поискового движения в деле по признанию геноцидом преступлений, совершенных нацистами и их пособниками во время оккупации Ростовской области». Также призовое место занял школьный проект «Блокадные сказки Серафимы».