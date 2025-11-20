Ричмонд
Россиянам сообщили о возможных изменениях в приеме экзаменов на права

В России рассматривают внедрение автоматизированного приема экзаменов на права.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские власти рассмотрят возможность введения автоматизированной системы сдачи экзаменов для получения водительских удостоверений.

«Повышение безопасности участников дорожного движения включает в себя развитие системы проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, включая рассмотрение вопроса о возможности внедрения автоматизированного приема экзаменов», — отмечается в новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России.

В России экзамен на водительские права в ГИБДД проводится бесплатно и состоит из двух этапов: теоретической части — двадцати экзаменационных задач, и практического экзамена, который проводится в присутствие инспектора, оценивающего вождение соискателя. При неудачной попытке возможна пересдача. Пересдавать экзамен можно неограниченное количество раз.

В апреле 2024 года вступили в силу изменения в процедуре сдачи экзамена на получение водительских прав. Ключевыми нововведениями являются продление срока для пересдачи после трех и более неудачных попыток сдачи практической части, увеличение допустимого количества штрафных баллов для успешного прохождения практического экзамена, а также возможность нахождения инструктора на переднем пассажирском сиденье во время экзамена.