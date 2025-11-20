Россиянам сообщили о возможных изменениях в приеме экзаменов на права

В апреле 2024 года вступили в силу изменения в процедуре сдачи экзамена на получение водительских прав. Ключевыми нововведениями являются продление срока для пересдачи после трех и более неудачных попыток сдачи практической части, увеличение допустимого количества штрафных баллов для успешного прохождения практического экзамена, а также возможность нахождения инструктора на переднем пассажирском сиденье во время экзамена.