На набережной Самары установят световой фонтан и большой проектор к Новому году

Новые уличные украшения приготовили к Новому году в Самаре.

Источник: администрация Самары

В этом году на набережной Самары появятся новые новогодние украшения, рассказали в мэрии. Под Маяковским спуском появится 12-метровая искусственная елка. Там же установят электрогирлянды «Бахрома».

«Каток площадью около 4 тысяч квадратных метров вновь зальют на дорожках от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска и обратно», — прокомментировала пресс-служба городской администрации.

Недалеко от бассейна ЦСКА установят световой фонтан и светодиодный проектор, который будет воспроизводить на снегу пятиметровые изображения.

Набережную под Ленинградским спуском украсят светодиодные «Шарики». Четыре прожектора дополнительно осветят детскую площадку. А у Ладьи гирляндами подсветят деревья рядом с амфитеатром.

Также новые украшения появятся у Некрасовского спуска. Напомним, что в этом месте могут возродить каток, популярный в советские годы: глава Самары Иван Носков поручил выяснить, возможно ли это.

А на площади Куйбышева установят усадьбу Деда Мороза и зальют три катка.