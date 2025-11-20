На набережной Самары установят световой фонтан и большой проектор к Новому году

В этом году на набережной Самары появятся новые новогодние украшения, рассказали в мэрии. Под Маяковским спуском появится 12-метровая искусственная елка. Там же установят электрогирлянды «Бахрома».
«Каток площадью около 4 тысяч квадратных метров вновь зальют на дорожках от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска и обратно», — прокомментировала пресс-служба городской администрации.
Недалеко от бассейна ЦСКА установят световой фонтан и светодиодный проектор, который будет воспроизводить на снегу пятиметровые изображения.
Набережную под Ленинградским спуском украсят светодиодные «Шарики». Четыре прожектора дополнительно осветят детскую площадку. А у Ладьи гирляндами подсветят деревья рядом с амфитеатром.
Также новые украшения появятся у Некрасовского спуска. Напомним, что в этом месте могут возродить каток, популярный в советские годы: глава Самары Иван Носков поручил выяснить, возможно ли это.
А на площади Куйбышева установят усадьбу Деда Мороза и зальют три катка.