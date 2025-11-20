В Воронежской области опровергли слухи об ограничении скорости интернета

Информация о том, что власти якобы получили возможность ограничивать скорость интернета пользователям через портал «Госуслуги», является фейком. Опровержение распространил 20 ноября телеграм-канал «Война с фейками. Воронежская область».
Как отмечается в сообщении, слухи стали реакцией на участившиеся перебои в работе мобильного интернета и являются обычным кликбейтом. В действительности в мобильном приложении «Госуслуги» появится функция замера скорости интернета, а не его ограничения.
Цель нововведения — помочь в решении проблемы плохой связи. Система будет собирать обезличенные данные о качестве связи и местоположении пользователей, испытывающих проблемы с интернетом. Эта информация будет передаваться в Минцифры России для анализа и последующего улучшения работы сетей.
Пользователи смогут самостоятельно проводить разовые замеры или подключить автоматическую опцию, которая будет делать это на регулярной основе. Власти подчеркивают, что функция призвана облегчить жизнь гражданам и организациям, а не усложнить ее.